Portico. Procura conferma sequestro terreno adibito a discarica

Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Portico di Caserta diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli nell’ambito delle attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate a reprimere e contrastare vari fenomeni tra cui il controllo del fenomeno della Terra dei Fuochi ed il fenomeno del cosidetto ‘mattone selvaggio’, nell’effettuare il controllo del territorio nella zona industriale ha posto sotto sequestro di Polizia Giudiziaria in due giorni diversi due lotti di terreno uno di circa mq 6200 e l’altro di circa mq 1600, entrambi adibiti a discarica di terreno e materiali di risulta edili vari.

Ai titolari sono state contestate violazioni per quanto posto in essere in dispregio alle normative vigenti in materia edilizia DPR 380/2001 ed ambientali Dlgs 152/2006, i proprietari dei terreni sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. Dopo la convalida del primo sequestro, posto in essere in via di urgenza dalla Polizia Locale. disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stato convalidato anche il sequestro del secondo appezzamento di terreno.