Martedì a Roma manifestazione lavoratori ed imprenditori dello sport e benessere

“Martedì 9 marzo alle ore 14 a Piazza del Popolo a Roma, la delegazione della Federazione Sindacale SportItalia sarà presente alla manifestazione indetta da “Yuri Dorian Grey e Imma Schettino”, anch’essi imprenditori e lavoratori dello sport e del benessere completamente abbandonato dalla politica”. Dichiarano il Presidente è il Segretario Generale della FSSI aderente CNAL, Gerardo Ruberto e Fabio Ronghi.

“ORA BASTA! È passato un anno dalla prima chiusura del comparto – dichiara Gerando Ruberto Presidente della Federazione Sindacale SportItalia – tanti imprenditori umiliati da ristori assolutamente inadatti, agli investimenti fatti negli anni nel settore dello sport. Il Governo ha completamente abbandonato un settore strategico, sia sul piano lavorativo e sia sul piano sanitario, basti pensare l’importanza dell’attività fisica come farmaco naturale per tante persone che vedono lo Sport come Salute. Il nostro ritorno in piazza – dichiara Fabio Ronghi Segretario Nazionale della Federazione Sindacale SportItalia, è gridare insieme agli imprenditori e i tantissimi lavoratori, il diritto sacrosanto del lavoro, alla RIAPERTURA delle strutture sportive, senza dimenticare ai fruitori delle attività motorie, tra essi anche persone con disabilità, che hanno dovuto rinunciare allo sport e ai suoi effetti benefici sulla salute psico-fisica. Per questi motivi e fino a quanto non sarà istituito un apposito tavolo di confronto – hanno concluso Fabio Ronghi e Gerardo Ruberto – manterremo lo stato di agitazione della categoria con iniziative in tutta Italia”.