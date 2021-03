Calcio a 5. Fortino e Napoli insieme anche l’anno prossimo

Rodolfo Fortino è un giocatore del Napoli anche per il campionato 2021-22. Il classe ’83 naturalizzato italiano, che ha vinto tutto nella sua carriera, campione europeo nel 2014, vestirà per un altro anno la maglia azzurra. L’annuncio social con un video che associa i suoi primi 25 gol di questo campionato ai 25 anni di storia della Frontiers, etichetta musicale del presidente Serafino Perugino, traguardo raggiunto il 27 febbraio.

“Un professionista carismatico, esemplare e ancora in grado di fare la differenza – dice il numero uno del club -. Contento di averlo annunciato con un traguardo importante per la mia azienda. Con il suo arrivo il nostro gruppo si è arricchito sotto tutti i punti di vista e siamo convinti che la sua presenza in campo sarà sempre un valore aggiunto come in questa stagione. Ringrazio la Lateral Management Company per il buon esito della trattativa”.

E Fortino ha espresso parole di gratitudine per tutti con una storia instagram sul profilo del club: “Ringrazio per la fiducia il Napoli, il presidente Perugino, per i tanti messaggi ricevuti. Non vedo l’ora di conquistare prima il traguardo della serie A e poi di continuare a vincere insieme a questi colori”.