Baretti di Chiaia, identificate 204 persone

Ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all’applicazione delle norme anti Covid-19 nella zona dei “baretti” e via Partenope, hanno identificato 204 persone sanzionandone 5 per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché prive di mascherina e perché non rispettavano il distanziamento sociale.

Inoltre, in via Generale Orsini e via Chiatamone i poliziotti hanno denunciato G.B. e S.L., napoletani di 44 e 48 anni con precedenti di polizia, poiché stavano svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo e gli hanno notificato un ordine di allontanamento; infine, G.B. è stato denunciato anche per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in quanto sottoposto a DACUR (divieto di accesso alle aree urbane).

Stanotte gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in piazza San Giovanni in Porta un uomo a bordo di un’auto trovandolo in possesso di 6 bustine con circa 8 grammi di marijuana. Maurizio Di Lorenzo, 23enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché era fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito e senza giustificato motivo.