L’annuncio di Amadeus: “Non farò il prossimo Sanremo”

“Non ci sarà l’Ama ter, l’avevamo già deciso, io e Fiorello ci abbiamo scherzato sopra, ma il terzo Sanremo di seguito non ci sarà”. In attesa della finale Amadeus chiarisce che per l’anno prossimo ha in mente altri progetti.

“Trovo Sanremo un motivo di gioia e di orgoglio, un grande premio, l’apice di una carriera per un conduttore. Sono grato alla Rai, sono grato a Teresa De Santis che l’anno scorso mi ha affidato il mio primo Festival, sono grato a Stefano Coletta che mi ha richiamato. Sono stato scelto per due anni, per due Sanremo diversi ma ugualmente storici, l’edizione dei 70 anni e poi questa, dai giovani alla pandemia. Ma dopo due edizioni così non ci sarà la terza. Sanremo per me è un evento, parte da un’idea e poi si realizza, non può essere routine”.

“Voglio ringraziare tutti i dipendenti e i collaboratori della Rai che con passione e professionalità hanno garantito anche quest’anno lo svolgimento di un evento complesso come il Festival di Sanremo. È stato un lavoro davvero impeccabile, di altissima qualità a tutti i livelli, che ha consentito alla Rai di affrontare con successo una sfida quasi proibitiva nell’anno del Covid”. A sottolinearlo è il presidente della Rai, Marcello Foa.

“Un ringraziamento particolare va ad Amadeus e a Fiorello, che, come sanno fare solo i grandi professionisti, non si sono persi d’animo di fronte al primo Festival di Sanremo senza pubblico”, aggiunge. “Sento l’orgoglio di rappresentare un’azienda che proprio in un’occasione difficile come questa ha dimostrato di saper essere autenticamente multimediale con una felice combinazione fra tv, digitale, radio, comunicazione lineare e comunicazione social, riuscendo a coinvolgere tutte le fasce di pubblico, con picchi di gradimento fra i più giovani. A tutta la squadra Rai impegnata a Sanremo – conclude Foa – il più caloroso in bocca al lupo per l’ultima grande serata”. (ANSA).