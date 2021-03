(FOTO) Teverola. Installata nuova segnaletica, Fattore: “Lavori necessari per garantire sicurezza”

Sono terminati i lavori relativi al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale in molti punti della città. L’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Teverola ha provveduto ad avviare i lavori, che si sono conclusi nella giornata di ieri, per il rifacimento della segnaletica in molte zone della città, alcune completamente sprovviste.

Rione Napoli (Via Caserta, Via Salerno, Via Cupa, Via Verdi, Via Dante Alighieri, etc), Rione Campanello, Rione San Lorenzo, Rione Salzano, Rione II Dietro Corte, Rione Madama Vincenza.

Si è proceduto alla sostituzione di alcuni segnali stradali e al rifacimento degli attraversamenti pedonali in via Campanello, Pecorario (nei pressi degli edifici scolastici) e in Via Provinciale Teverola-Casaluce. I lavori hanno proseguito con il rifacimento di alcuni stalli di sosta riservati ai disabili, all’uopo autorizzati. Inoltre, sono stati installati marker a led luminosi nei pressi della statua in Via Cavour e in Via Campanello VI Traversa.

“I lavori – spiega l’Assessore delegato Alfonso Fattore – erano necessari per garantire la sicurezza ed il rispetto delle regole. Questo è stato l’inizio: bisogna ora garantire manutenzione della segnaletica orizzontale, sostituire quelli deteriorati. In alcuni punti della città, penso ad esempio Via Siani oppure Via Falcone e Borsellino o, ancora, Via Marco Polo ad intersezione con Via Leopardi, un lavoro che sia capace di regolamentare questi incroci pericolosi. Anche uno alla volta, ma si dovrà fare. Dunque, per il prossimo bilancio, bisogna lavorare su questo: incroci, sostituzione segnaletica deteriorata, con l’impegno che, quanto prima,riusciremo ad installare anche dissuasori di velocità (la normativa in materia è abbastanza controversa). Non per ultimo bisogna rivedere, ma su questo occorre tempo e competenza, il piano traffico. Teverola merita sempre di più”.