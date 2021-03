Aversa. Stop modelli auto inquinanti, Golia: “Ordinanza necessaria: dati ARPAC preoccupanti”

Dall’otto marzo entra in vigore l’ordinanza n 24 – Misure ANTI inquinamento 2021.

“Era proprio necessaria un’ordinanza così restrittiva sulla circolazione delle auto? La risposta è assolutamente si. Un provvedimento urgente ci è stato sollecitato dal Dipartimento prevenzione dell’Asl dato che la centralina Arpac di via Ettore Corcioni ha fatto registrare numerosi sforamenti, 14 consecutivi nel solo mese di febbraio. I dati Arpac sulla qualità dell’aria nella nostra città sono preoccupanti”. Lo dichiara il sindaco Golia.

“Responsabilità vorrebbe che tutti i rappresentanti istituzionali esortassero i cittadini a rispettare un’ordinanza di limitazione alla circolazione delle auto, soprattutto le più inquinanti. E invece…ancora una volta leggo allarmanti dichiarazioni aizza popolo infondate e approssimative. Invito tutti a leggere l’ordinanza (leggi qui), le restrizioni ci sono ma c’è comunque margine per raggiungere il posto di lavoro. È il momento di dimostrare di amare la città e tenere al futuro dei propri figli: restare a casa per rispettare la zona rossa e usare l’auto il meno possibile per ridurre l’inquinamento”.

“Abbiamo predisposto la piantumazione di oltre 240 alberi per il mese di Marzo. Abbiamo già predisposto il regolamento comunale per il controllo delle caldaie domestiche, che è in fase di approvazione. Siamo in fase di realizzazione del primo pezzo del bici plan. Per inizio Aprile partirà lo sharing sperimentale dei monopattini. Stiamo preparando la progettazione per partecipare ad un bando ministeriale per ottenere un finanziamento importante per bus elettrici scolastici”.

Di seguito le domande più frequenti:

QUANDO ENTRA IN VIGORE L’ORDINANZA 24?

da lunedì 8 Marzo al 20 Dicembre 2021;

DA CHE ORA A CHE ORA C’È IL LIMITE ALLA CIRCOLAZIONE?

dalle ore 9,00 alle ore 12,30 – dalle ore 15,30 alle ore 19,00;

QUALI SONO LE CATEGORIE VIETATE?

da Euro 1 (e precedenti) a Euro 3, ed Euro 4 quest’ultima categoria solo per le strade interessate dalla Ztl, sia in orari di esercizio della ztl che non.

SONO RESIDENTE AD AVERSA HO UN AUTO EURO 3 POSSO RAGGIUNGERE IL MIO POSTO DI LAVORO ALLE ORE 10:30?

Si, l’ordinanza 24 presenta delle deroghe ad esempio al punto h è scritto ESCLUSO PER I RESIDENTI.

COME FACCIO A CAPIRE CHE CATEGORIA È LA MIA AUTO?

Euro 1: 91/441/CEE – 91/542/CEE punto 6.2.1.A – 93/59/CEE;

Euro 2: 91/542/CEE punto 6.2.1.B – 94/12/CE – 96/1/CE – 96/44/CE – 96/69/CE – 98/77/CE;

Euro 3: 98/69/CE-98/77/CE rif 98/69/CE A – 1999/96/CE A – 1999/102/CE rif. 98/69/CE – 2001/1/CE rif 98/69/CE – 2001/27/CE A – 2001/100/CE A – 2002/80/CE A – 2003/76/CE A;

Euro 4 (98/69/CE B – 98/77/CE rif. 98/69/CE B – 1999/96/CE B – 1999/102/CE rif. 98/69/CE B – 2001/1/CE rif. 98/69 CE B – 2001/27/CE B – 2001/100/CE B – 2002/80/CE B – 2003/76/CE B -2005/55/CE B1 – 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1).

QUALE CATEGORIA DI VEICOLI SONO ESCLUSE DALLE LIMITAZIONI?

a. veicoli con motori elettrici/ ibridi/GPL/metano (se utilizzati con tali modalità);

b. autobus servizio pubblico di linea/turistici, scuolabus, taxi/NCC;

c. veicoli con contrassegno H/soggetti affetti da gravi patologie documentate;

d. veicoli soccorso/ medici/ veterinari in servizio/in visita domiciliare urgente;

e. veicoli per trasporto a strutture sanitarie pubbliche/private per visite mediche, cure ed analisi programmate/per esigenze urgenza sanitaria (da provare con il certificato medico anche da inviare in seguito a mezzo posta elettronica);

f. veicoli trasporto farmaci e assimilati;

g. veicoli di Forze di Polizia, VVFF, Protezione Civile, Forze Armate, Giustizia;

h. veicoli di residenti;

i. veicoli con almeno 3 persone a bordo;

j. veicoli degli istituti di vigilanza privata;

k. veicoli dei commercianti ambulanti diretti a mercati (percorso più breve);

l. veicoli di trasporto di pasti/mense/trasporto di alimenti destinati a particolari categorie sociali;

m. veicoli per raccolta/ smaltimento rifiuti, per lavori pubblici.

QUALE SANZIONE È PREVISTA PER CHI TRASGREDISCE L’ORDINANZA?

Art. 7 commi 1 e 13bis Sanzione € 168,00 (entro 5 gg € 117,60) “Perché circolava alla guida del veicolo all’interno del centro abitato nel periodo di limitazione della circolazione per motivi di prevenzione dell’inquinamento con veicolo di emissioni inquinanti di categoria inferiore ad Euro 4 (o inferiore ad Euro 5 nel caso di circolazione in strade ZTL);

IN QUESTO PERIODO COSÌ COMPLICATO CI OBBLIGA A CAMBIARE AUTO

No, assolutamente l’ordinanza vuole che si usino di meno le automobili più inquinanti.

A CHI POSSO RIVOLGERMI PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI?