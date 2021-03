Indennità medici 118, Oliviero: “Da M5S opposizione non veritiera”

“In merito al video della seduta del Consiglio Regionale del 2 marzo, diffuso in maniera strumentale sui social dai 5Stelle e relativo alla situazione dei medici del 118, occorre ripristinare la verità e porre fine alle facili strumentalizzazioni anche e soprattutto perchè il servizio 118 è prezioso e di valore a cui ogni cittadino e tutte le istituzioni guardano con rispetto”. E’ quanto afferma il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, che spiega: “la Regione Campania, con delibera 6872/1999, riconosceva ai medici del 118 una indennità di 10.000 lire l’ora (euro 5,16 dall’introduzione dell’euro) per il lavoro usurante rispetto ai medici di guardia medica. Con l’Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale è stato definito che il compenso per le prestazioni dei medici e, quindi, anche per il 118 è omnicomprensivo di tutto e quindi anche dei 5,16 euro deliberati dalla Giunta regionale della Campania. La Procura della Corte dei Conti (sulla base di sentenze simili di altre regioni) ha chiesto alla Regione e, quindi, di rimando ai DG delle 7 ASL, se stessero ancora corrispondendo ai medici del 118 le cifre aggiuntive al contratto.I Direttori Generali delle ASL, hanno, quindi, su sollecitazione della Corte, provveduto alla sospensione della erogazione della indennità e, quindi, avviato anche il recupero delle cifre pregresse”.

“La Regione Campania sta sottoscrivendo, come previsto per legge, un Accordo Collettivo integrativo che riconosce ai medici del 118 dei compensi aggiuntivi a progetto – sottolinea Oliviero – e, per il recupero delle somme pregresse, l’Ufficio di Gabinetto del Presidente incontrerà le parti sindacali per valutare la possibilità di individuare aspetti giuridici che consentano di creare una interlocuzione con la Corte dei Conti”. “Una cosa è l’opposizione, che è rispettabile se veritiera e corretta – conclude Oliviero, altra cosa è la strumentalizzazione e la mistificazione della realtà”.