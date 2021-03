‘Prodotti in offerta non acquistabili con buoni spesa’: scoppia la polemica ad Aversa

“Si accettano i buoni spesa del Comune di Aversa. Non è possibile acquistare i prodotti in offerta”: sta provocando rabbia ed indignazione per i cartelli apparsi in alcuni esercizi commerciali che hanno aderito ad accettare i buoni spesa erogati dal Comune di Aversa.

In poche parole, chi possiede il buono spesa comunale e si reca in uno di questi magazzini, può comprare di tutto tranne i prodotti in offerta.

Sul caso è intervenuto anche il sindaco Golia: “Buon senso e solidarietà. Lo chiedo con il cuore a tutti gli esercizi commerciali che accettano i buoni spesa. Se da un lato comprendo la natura liberistica del mercato, dall’altro invito tutti gli esercenti a comprendere che chi utilizza i buoni vive un’evidente difficoltà e pertanto va sostenuto e non discriminato. Aiutiamoci, insieme più che mai.”