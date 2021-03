Basket. Domani debutto della Ble Juvecaserta Academy nel campionato di serie C

Debutta domani, sabato 6 marzo, la Ble Juvecaserta Academy nel campionato di serie C. Avversario di turno per la formazione di coach Federico D’Addio è il Centro Sportivo Secondigliano. L’emergenza sanitaria in corso ha condizionato fortemente l’inizio di questa stagione agonistica che è stato ora reso possibile dal Coni grazie all’inserimento della categoria nei campionati di preminente interesse nazionale; una stagione fortemente compressa, con un numero ridotto di formazioni, ma non per questo meno interessante sul piano tecnico ed agonistico. I bianconeri casertani si presentano ai nastri di partenza con un roster – costruito dal direttore tecnico Nando Gentile – che coniuga l’esperienza di un gruppo di giocatori di categoria con la verve e la freschezza di tanti giovani provenienti dal vivaio della società. «Dopo oltre un anno di stop – sottolinea coach D’Addio – finalmente si ritorna in campo. In questi giorni abbiamo lavorato per ritrovare la forma fisica dopo questa lunga sosta ed ora siamo concentrati su questa partita con il Secondigliano, che rappresenta per tutti un’incognita perché, trattandosi della gara di esordio, si sconta anche l’emozione della “prima”, ancor più accentuata in considerazione del periodo che stiamo vivendo».

A dirigere il confronto tra la Ble Juvecaserta Academy ed il Secondigliano sono stati designati gli arbitri Clemente Santonastaso di Maddaloni e Luca Leggiero di S.Tammaro

Nel rispetto delle norme anticovid, la gara di domani, il cui inizio è programmato per le ore 18.30, sarà disputata a porte chiuse, ma potrà essere seguita in diretta streaming sul sito del club (www.juvecasertacademy.it) e sulla pagina ufficiale Facebook (JuveCaserta Academy).