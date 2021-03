Aversa. Tavolo intercomunale su Terra dei fuochi, Romano: “Dannoso ed inutile”

“Quella del Presidente del Consiglio comunale di Aversa Carmine Palmiero, in merito alla richiesta di una Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali dell’agro aversano, per contrastare il fenomeno della “terra dei fuochi”, mi sembra un dannoso e inutile caso di sovrapposizione di competenze”. Così il consigliere comunale M5S Roberto Romano.

“Abbiamo bisogno di operatività e non di inutili slogan, si mettessero in campo strategie concrete e non organizzare solo tavole rotonde. Ricordo a me stesso che esiste la legge 68 del 2015 a prima firma dell’On. Salvio Micillo sugli Ecoreati e la tutela e il controllo dei territori, basterebbe applicarla per contrastare il fenomeno”.