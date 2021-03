Comunali SMCV. Santillo incassa l’appoggio dell’imprenditore Biasin

Nonostante le elezioni siano quasi per certo rinviate, il progetto della Consigliera Provinciale Gabriella Santillo continua ad incassare sostegno. Infatti, l’imprenditore Andreano Biasin, sammaritano doc e ideatore delle costruzioni green building in collaborazione con l’Università Vanvitelli, ha deciso di sposare in prima persona il progetto di Fratelli d’Italia.

“Biasin – afferma la Consigliera – svolge spesso il suo lavoro in numerosi paesi esteri. E il fatto di vedere, ad ogni rientro, la sua città natale ferma all’anno zero l’ha spinto a scendere in campo per dare un contributo alla realizzazione di un progetto che veda Santa Maria rinnovata, soprattutto nella ristrutturazione edile e green”.

Lo stesso dichiara che “ridisegnare una città, secondo le innovazioni che i tempi attuali ci impongono, é il primo obiettivo da raggiungere affinché Smcv possa diventare attrattiva e iniziare ad usare le risorse come mezzo per creare indotto e turismo”.

“L’amministrazione uscente – continua Biasin – si è resa totalmente fallimentare e solo il progetto di Fratelli d’Italia mi sembra l’unica proposta seria e concreta che possa riscattare una Città abbandonato e martoriata per anni”.

“Già da mesi – conclude – abbiamo intrapreso un costruttivo dialogo con la consigliera provinciale Gabriella Santillo e, con lei e altri amici, stiamo elaborando un programma amministrativo semplice ma di concreta e fattibile attuazione”.