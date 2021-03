(VIDEO) Trentola Ducenta. Raid doloso in un allevamento di api: parte la gara di solidarietà

Un vero e proprio raid incendiario in un allevamento di api a Trentola-Ducenta, in via Calitta. Michele Mottola, agricoltore e apicoltore di Lusciano, in pochi minuti ha visto andare in fumo un lavoro di una vita: morti circa 700mila esemplari di api contenute in 80 arnie. Un atto di matrice dolosa dove sono stati utilizzati diversi di pneumatici portati lì ed utilizzati come veicolo per le fiamme. Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia di Aversa che già nei giorni scorsi hanno fatto diversi rilievi e stanno acquisendo i filmati delle telecamere private e comunali poste alle due entrate del terreno.

L’apicoltore Michele Mottola

Stamane, sul posto, si è recato anche il parlamentare 5stelle Nicola Grimaldi che assieme al collega di partito ed ex consigliere regionale Vincenzo Viglione hanno fatto partire una raccolta fondi online e territoriale per far ripartire quanto prima l’attività di Michele.