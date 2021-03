Trentola Ducenta. Raid doloso allevamento di api: la solidarietà del sindaco Apicella all’apicoltore

“La notizia della distruzione di un intero allevamento di api con 700mila esemplari causato da un incendio, sulla cui matrice stanno indagando gli inquirenti, ci colpisce e ci rattrista. Tutto fa credere che ci sia la mano dolosa di qualche criminale ed allora si tratta, in caso di conferma delle prime indiscrezioni, di un atto vile e spregevole che va senza mezzi termini stigmatizzato e condannato con forza, e che reclama con forza un impegno supplementare delle forze dell’ordine finalizzato ad assicurare rapidamente alla giustizia i colpevoli di quest’atto scellerato che, in primis, ha procurato un notevole danno all’imprenditore e anche per quello causato all’ambiente”. Così il sindaco di Trentola Ducenta, l’Avv. Michele Apicella.

“Ho sentito personalmente il proprietario dell’allevamento per esprimergli tutta la mia personale solidarietà e quella dell’intera amministrazione comunale. la perdita per l’allevatore è stata sicuramente di ingente entità ma ancor più grave è stato il danno all’ecosistema e all’ambiente, alla cui salvaguardia contribuiscono in maniera determinante le api, per il loro ruolofondamentale per la produzione alimentare e per laprotezione dell’ambiente. Mi recherò personalmente a far visita all’allevatore manifestandogli tutta la disponibilità dell’amministrazione comunale per tutte le iniziative che si potranno intraprendere a suo sostegno e supporto. Inoltre, al fine di garantire sicurezza al territorio e scongiurare altri atti criminali e delittuosi, è intenzione di questa amministrazione implementare la videosorveglianza ed il controllo del teritorio”.