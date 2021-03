Trentola Ducenta. Polizia Locale incrementata di una unità

“Erano anni che non accadeva a Trentola Ducenta. Parlo dell’assunzione di una nuova unità nel Corpo della Polizia Locale. Ed è proprio quello che è avvenuto pochi giorni fa, tant’è che Giorgio Luongo ha già preso servizio ed è a disposizione del Comandante, Antonio Parisi, per essere impiegato in servizi di controllo del territorio. Grazie all’attivazione delle procedure di mobilità abbiamo acquisito dal Comune di Sulmona una nuova unità di polizia municipale. Erano molti anni che il Comando di Polizia municipale non si riusciva a rimpinguare con nuove ed ulteriori unità”. Lo annuncia il sindaco Michele Apicella.

“Noi ci siamo riusciti e questa è la prova tangibile dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso un comparto, quello della vigilanza e del controllo territoriale, che vede impegnata in prima linea la Polizia municipale. Un settore strategico che comprende, tra l’altro, la viabilità, cruccio di tutte le città, gli sversamenti abusivi, per il cui contrasto e repressione abbiamo siglato giorni fa una convenzione con associazioni ambientaliste che coadiuveranno i vigili urbani nella sorveglianza dei luoghi più colpiti dal fenomeno di abbandono di rifiuti, la sicurezza in città e tante altre funzioni delicate e di fondamentale importanza. Abbiamo, quindi, portato a dieci unità, compreso il comandante, il Corpo di Polizia locale che è costretto a lavorare da tempo sottorganico e, considerati i numerosi pensionamenti già avvenuti e quelli che avverranno di qui a breve, stiamo lavorando ad altre procedure di mobilità che ci consentano di avere un geometra, un amministrativo e due dirigenti, uno per l’area economico finanziaria e l’altro per l’area tecnica. Ritengo, e con me tutta la maggioranza consiliare, che il buon funzionamento degli uffici sia indispensabile per una buona amministrazione e se si è costretti a lavorare sottorganico va in sofferenza tutta la macchina comunale”.