Covid a Parete, aumento contagi e assembramenti: riunione Sindaco – Polizia Locale – Carabinieri

“In considerazione dell’allarmante peggioramento della situazione epidemiologica ho deciso di sospendere anche le attività non alimentari della fiera settimanale fino a venerdì 12 marzo. Stamattina ho avuto un lungo confronto con il Comandante della Polizia Municipale e il Comandante della locale stazione dei Carabinieri che come sempre garantiranno il massimo impegno per far rispettare le norme anti-covid19. Tuttavia siamo consapevoli del fatto che sia impossibile controllare tutti”. Così il sindaco Pellegrino.

“È per questa ragione che esorto tutti voi, cari concittadini, al massimo rispetto delle regole anti-covid e vi invito ad uscire di casa solo per esigenze di prima necessità. Analizzando i dati posso dirvi che stiamo assistendo ad un’ondata di contagi che probabilmente sarà più devastante di quella di ottobre e novembre. Stiamo già seguendo tanti nostri concittadini con il servizio di assistenza sanitaria domiciliare e purtroppo i casi aumentano ogni giorno. Faremo del nostro meglio per aiutare tutti. Conto sul vostro sostegno e sul senso di responsabilità che avete finora dimostrato per contenere anche questa ondata di contagi. Intanto si va avanti con la campagna vaccinale. I nostri concittadini ultra ottantenni hanno cominciato a fare la seconda dose. Oggi è toccato anche ad Aniello (che tra 5 mesi compie 100 anni), Angelina, Nicolina e molti altri nonni della nostra comunità. Anche il personale scolastico ha cominciato con la prima dose. Dobbiamo sforzarci di resistere nelle prossime settimane finché il vaccino ci consentirà di vedere la luce in fondo al tunnel”.