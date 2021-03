Covid, Iovino: “Generale Figliuolo uomo giusto in un momento delicato per il Paese”

“Al generale Francesco Paolo Figliuolo faccio il mio in bocca al lupo per il delicato e difficile lavoro che lo attende come Commissario per l’emergenza Covid. Ufficiale pluridecorato e già Comandante Logistico dell’Esercito Italiano, da membro della Commissione Difesa ho avuto modo di apprezzare le doti e le qualità del generale Figliuolo, la cui grande esperienza sarà fondamentale per affrontare la sfida che lo attende. È sicuramente l’uomo giusto in un momento delicato per il Paese, alle prese con la terza ondata di contagi”. Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Difesa della Camera Luigi Iovino.