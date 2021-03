ZTL ad Aversa, ACCV: “Due facce della stessa medaglia”

“Ancora una volta assistiamo al menefreghismo più totale da parte di chi ci amministra, maggioranza opposizione nuova maggioranza e nuova opposizione. Quelli della ex opposizione addirittura invitarono i consiglieri dell’allora maggioranza in Piazza Municipio per renderli “edotti” della desertificazione che dopo una certa ora avveniva in centro città.

Ad oggi a parti inverse (forse) nulla è cambiato. E allora? E allora i commercianti lo sanno, ma lo hanno capito dai tempi di De Cristofaro che l’argomento ZTL serve solo a muovere qualche critica, ad agitare un po le acque quando il mare è troppo calmo, a fare un po di opposizione in mancanza di argomentazioni. Nessun politico nostrano si interessa della questione, prendendo per i fondelli decine e decine di famiglie che in centro città portano lavoro per sé e per tante altre persone. Ci sono stati, negli scorsi mesi, tutta una serie d’incontri che ahinoi non hanno portato a nulla. Anzi ad una conclusione si è arrivati. Ad oggi pensare di spegnere due varchi elettronici per due ore il sabato e due ore la domenica, è impossibile”. Così l’ACCV – Aversa Centro Commercio Vivo.

“È stato proposto, data la situazione epidemiologica, di aprire i varchi di attraversamenti alle ore 20 il sabato e la domenica, proprio per poter lavoro con l’asporto e con il delivery, crediamo richieste più che ragionevoli. Con l’avvento della zona arancione i problemi si sono acuiti, ma pare che ancora si faccia finta di non vedere. Da un lato abbiamo via Roma che fino ad un certo orario è stracolma di avventori, avventori che ad oggi a causa delle molte restrizioni e con il solo passeggio possono dar poco man forte alle attività commerciali. Dall’altro lato abbiamo Piazza Municipio e tutte le attività di somministrazione all’interno della ZTL che dopo un certo orario soffrono la mancanza di clienti e di avventori molto prima delle 22:00, orario stabilito per il coprifuoco. Ed allora, possibile non poter trovare una via di mezzo? Possibile non riuscir a venire incontro alle esigenze di tutti?

Stop alla ZTL alle ore 20:00/20:30, quando il corso inizia a svuotarsi non è la fine del mondo. In tutta Italia le ZTL vengono sospese proprio per evitare gli assembramenti, agevolare il trasporto privato durante questo periodo di pandemia e per dare una boccata d’ossigeno al commercio. Ad Aversa invece no, non è mai stata sospesa e non si sa per quale ragione. Nella giornata di oggi protocolleremo una nuova richiesta d’incontro e vorremmo che anche il Sindaco sia presente a questa riunione. Ha il dovere di spiegarci quali sono le motivazioni che lo portano a non accogliere nessuna delle nostre richieste, anche in una situazione di estrema difficoltà come quella che stiamo vivendo”.