Vaccini, Cerreto: “Caserta penalizzata: De Luca chiarisca metodo distribuzione in Campania”

“Accogliamo con favore la notizia dell’inaugurazione di un centro vaccini oggi a Caserta istituito presso la Caserma della Brigata Garibaldi con ben 26 box per i vaccini che tra qualche giorno diverranno 30, in modo da poter incrementare ancora la potenzialità di effettuare vaccini alla popolazione. Quello che invece ci preoccupa molto, è il fatto che dai dati in nostro possesso vi sia un notevole rallentamento della campagna vaccinale, e che questo rallentamento sia dovuto esclusivamente al fatto che la regione Campania invia alla provincia di Caserta che ha una popolazione di 1 milione di perone, una quota di vaccini che è assolutamente ridicola”. Lo dichiara Marco Cerreto, commissario provinciale di Fratelli d’Italia.

“De Luca deve spiegare perché a fronte di una campagna vaccinale che esige oggi la massima velocità anche in virtù dell’incidenza della variante inglese che velocizza il propagarsi del virus, continua a disporre che a Caserta debbano essere consegnate 7000 dosi di vaccino Pfizer e 5000 dosi di Moderna alla settimana sin dall’inizio della campagna vaccinale, numeri ancor più ridicoli alla luce del fatto che l’Asl di Caserta ha una potenzialità di effettuare 4000 vaccini al giorno. Capacità questa ancor più accresciuta da oggi grazie al centro istituito presso la Brigata Garibaldi che rischia di rimanere non operativo per la mancanza di vaccini, sarebbe l’ennesima beffa ai danni di un territorio che stà pagando un caro prezzo alla Pandemia non solo in termini di vite umane ma anche in termini economici e sociali. Chiediamo quindi a De Luca di chiarire pubblicamente come la Campania intenda proseguire la campagna vaccini che ad oggi penalizza fortemente Caserta”.