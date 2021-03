Aversa. LPCS a Palmiero: “Figura Presidente Consiglio Comunale deve sempre mantenersi super partes”

“Cariche come quella del Presidente del Consiglio comunale dovrebbero implicitamente richiedere a chi ha l’onore di ricoprirle, la sensibilità di tenersi lontano da strumentalizzazioni, bagarre e azioni politiche attive, indipendentemente dallo schieramento che le persegue”. E’ la dichiarazione espressa dal gruppo consiliare La Politica che Serve formato dai consiglieri Domenico Menale, Antonio Andreozzi, Paolo Cesaro e Mariano Scuotri.

“Il Presidente del Consiglio comunale, al pari dei Presidenti di organi di democrazia rappresentativa di rango superiore è quella figura istituzionale che, al di là di quanto comunque previsto dalla legge, deve sempre mantenersi super partes, equidistante dalle posizioni della maggioranza e dell‘opposizione a garanzia del confronto democratico in tutte le sedi. La libertà d’opinione e di espressione rimane per noi il fondamento e l’humus del sano confronto politico, ma non possiamo come Gruppo consiliare esimerci dal rappresentare tutto il nostro rammarico per le frequenti posizioni di parte, espresse sia a mezzo intervista sia a mezzo social dal Presidente del Consiglio Comunale di Aversa. La democrazia rappresentativa va sempre onorata, non solo nell’aula consiliare, perché “ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte che risiedono nell’universale sentimento di ciò che è giusto e di ciò che è buon senso”.