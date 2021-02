Focolaio covid carcere Carinola, Lega: “Vaccinazione a tappeto e in via prioritaria a Polizia Penitenziaria”

“Abbiamo appreso con soddisfazione l’avvio delle vaccinazioni al personale di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza oltre a Vigili del fuoco e Polizia municipale in diverse regioni. Ci chiediamo se contestualmente sia stata prevista la somministrazione dei vaccini alla Polizia penitenziaria. A fronte del terzo decesso in dieci giorni avvenuto per Covid tra gli agenti del carcere casertano di Carinola, crediamo che sia prioritario, oltre alla somministrazione generalizzata di tamponi in quel particolare Istituto carcerario, che la Regione Campania preveda, se ancora non l’ha fatto, di dare precedenza vaccinale oltre alle forze dell’ordine anche alla Polizia penitenziaria, che svolge un ruolo essenziale per la sicurezza del Paese in contesti sempre più difficili. Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie dei tre agenti del carcere di Carinola deceduti per le conseguenze del virus”. Così in una nota il parlamentare della Lega Jacopo Morrone e l’on. Valentino Grant, coordinatore della Lega Campania.