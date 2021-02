Napoli. Varriale: “Stop alla Tari, Comune chieda un Fondo al Governo”

“A Napoli la Tari sulle attività produttive non va rinviata ma ridotta o eliminata. I periodi di chiusura e le restrizioni hanno penalizzato molte attività, dai bar ai ristoranti, dai teatri agli esercizi commerciali, e chiedere questa tasse e’una ingiustizia”. Lo dice Salvatore Varriale, ex parlamentare e leader dell’Associazione ‘Insieme ci siamo’.

“Non si possono chiedere – sottolinea – soldi per i periodi nei quali non si è lavorato o si è lavorato troppo poco ed a singhiozzo. Per un intero anno le entrate sono di circa 140 milioni, il Comune dovrà rinunciare a circa 70 milioni e queste risorse dovranno essere coperte dal Governo. Il Comune di Napoli, innanzitutto, la Regione Campania ed i parlamentari si impegnano per chiedere al Governo, come altre volte è capitato, l’istituzione di un Fondo. È possibile farlo e va fatto”.