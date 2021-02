Aversa. Romano: “Palmiero si dimetta, ormai è il leader dell’opposizione”

“Dopo le parole del Presidente del Consiglio comunale di Aversa Carmine Palmiero, che durante un’intervista social ha dichiarato come la città di Aversa versi in uno stato di abbandono e degrado, dobbiamo registrare la sua nuova posizione: ovvero quella da leader dell’opposizione. Come M5S lo invitiamo a dimettersi e a rivestire il ruolo che si è ormai ritagliato, quello di futuro candidato sindaco in alternativa all’attuale”. Così Roberto Romano, consigliere comunale del M5S, forza politica che appoggia l’esecutivo Golia.

“Non è possibile avere un Presidente del consiglio comunale che ingessa la funzione delle Commissioni Consiliari, nonché l’intera struttura democratica di una comunità, non convocando Consigli Comunali e ostacolando dibattiti e confronti nelle aule deputate. Inoltre, ci risulta che abbia dato la sua stanza, mettendo a disposizione le proprie chiavi, a consiglieri comunali di opposizione per permettere di svolgere riunioni. La cosa mi sembra veramente fuori luogo, chiederò chiarimenti e comunicherò alla dirigenza comunale Affari Generali, quanto detto. Noi, non votandolo Presidente del Consiglio, avevamo visto giusto, questo è il peggior Presidente che la città di Aversa abbia mai potuto avere”.