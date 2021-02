Succivo. Il sindaco Colella ritira le dimissioni

“Vi comunico di aver provveduto oggi a revocare le mie dimissioni”. Lo comunica il sindaco Gianni Colella.

“In data 08/02/2021 rassegnavo le dimissioni non ritenendo possibile salvaguardare la coesione di indirizzo dell’azione amministrativa per continuare a perseguire unitariamente la piena governabilità dell’Ente. Ho riconsiderato la mia posizione, forte del rinnovato sostegno politico dell’intera maggioranza e della vicinanza dimostrata da tutta la cittadinanza in ogni sede e contesto. Sono certo che questo breve lasso di tempo non sia trascorso invano ma sia servito a maturare il proposito di perseguire l’azione di risanamento e rilancio amministrativo per l’attuazione del programma elettorale da tutti condiviso e sottoposto ai cittadini di Succivo”.