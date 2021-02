Elezioni Coni Campania, rinnovata la presenza dell’Asi in consiglio regionale

Rinnovata la fiducia al Comitato Regionale Asi della Campania ed al suo presidente, Nicola Scaringi, in occasione delle elezioni dei rappresentanti degli enti di promozione sportiva in seno al Comitato Regionale Coni per il quadriennio olimpico 2021/2025.

Le elezioni, che si sono svolte ieri a Napoli presso l’Hotel Ramada, hanno premiato il lavoro svolto finora da Nicola Scaringi e dall’Asi confermandone la presenza insieme ad altri quattro rappresentanti degli enti di promozione sportiva.

A presiedere la tornata elettorale è stato il presidente uscente del Coni regionale, Sergio Roncelli, principale candidato al rinnovo della presidenza, le cui elezioni si svolgeranno il prossimo 13 marzo.

«La conferma del rappresentante dell’Asi in seno al consiglio regionale del Coni – ha commentato Nicola Scaringi – avvalora il lavoro sinora svolto dall’Ente sul territorio e non solo. Lo sport campano è una realtà complessa, che richiede cura ed attenzione, e l’Asi Campania ha dimostrato, negli anni, come la cura dello sport di base sia un elemento imprescindibile per la crescita dei campioni di domani».