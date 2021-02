Casal di Principe. Covid, Natale: “Dai cittadini voglio più responsabilità. Vogliamo altri morti?”

“Come si può vedere dalle tabelle riassuntive dell’andamento epidemico in città, si cominciano a registrare nuovi casi, con un aumento dei positivi attuali, nonostante i guariti. Credo che di questo dobbiamo ringraziare tutti coloro che, nonostante gli inviti a comportamenti corretti, continuano imperterriti a non usare mascherine e ad affollarsi in strada e nelle piazze. Devo ricordare che nel corso di questa epidemia Casale di Principe ha visto morire di covid ben 22 concittadini e il rischio di altri morti non è certamente scomparso”. E’ il duro sfogo del sindaco Renato Natale.

“In queste sere, più volte, ricevo informazioni sugli assembramenti fuori ai bar e nelle piazze principali della città. Certamente bisogna attivare controlli e punizioni esemplari per tutti costoro che sembrano voler sfidare oltre al virus anche le norme e leggi dello Stato, ed ho provveduto proprio oggi a richiedere un coordinamento di tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio per una efficace azione repressiva, ma so bene le difficoltà per una attività del genere considerando la scarsità di uomini e mezzi. Detto ciò, faccio di nuovo appello al senso di responsabilità di ciascuno, al senso di responsabilità di questi giovani e giovanissimi che con aria di sfida se ne stanno uno sull’altro senza mascherina e mi rivolgo anche ai loro genitori e familiari adulti: è pericoloso per loro e per la comunità. Capisco il bisogno di libertà, tutti siamo oramai insofferenti per le limitazioni imposte dalle epidemia, ma 22 nostri concittadini, 22 padri e madri, sorelle e fratelli, parenti stretti ed amici, sono stati uccisi dal covid e dagli atteggiamenti irresponsabili di tante, troppe persone. Vogliamo altri morti? Vogliamo le stesse sofferenze di tanti costretti al ricovero e a cure pesanti? possibile che in questa minoranza senza controllo non sia rimasto un briciolo di umanità e di rispetto per gli altri oltre che per se stessi?. Attenzione il pericolo sta ancora fra di noi, attenzione la terza ondata è cominciata”.