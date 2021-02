Aversa. Il consigliere Angelino si dimette dalla commissione trasparenza

“Ho rassegnato le mie dimissioni dalla Commissione Trasparenza perché non vi sono più consiglieri di minoranza e affinché le commissioni ritornino a lavorare come strumento utile alla macchina amministrativa”. Lo annuncia il comsigliere comunale PD Aversa, Vincenzo Angelino.

“Il ruolo di Consigliere Comunale è quello di lavorare nell’esclusivo interesse della Città e coadiuvare il Sindaco, gli Assessori e gli altri colleghi Consiglieri affinché l’azione amministrativa possa procedere speditamente per fornire risposte ai cittadini e affinché le scelte progettuali determinanti per il futuro della Città siano frutto di un virtuoso confronto propositivo tra maggioranza e minoranza. In questo contesto, vorrei sottolineare l’importanza dei lavori delle Commissioni Consiliari per la vita amministrativa dell’Ente e per gli stimoli e gli approfondimenti specifici sui vari temi politici ed amministrativi che in tali sedi trovano un riscontro sempre necessario ed efficace per migliorare le programmazioni operative dell’Amministrazione. Ad oggi, purtroppo, non è così! Gli unici atti che alcune Commissioni producono sono atti strumentalmente inquisitori, che non fanno altro che rallentare l’azione amministrativa in quanto obbligano gli uffici ad impegnare tempo nelle risposte. Come membro della Commissione di Trasparenza e Garanzia, non posso non notare che in alcune commissioni non vi è la presenza di consiglieri di minoranza così come in altre non vi è la presenza della maggioranza”.