(FOTO) Aversa. La denuncia: “Nostra madre abbandonata a sé stessa in un letto di ospedale”

“Nostra madre, ricoverata in reparto e abbandonata a se stessa”: è quanto denunciato dai figli dell’anziana ricoverata all’ospedale Moscati di Aversa.

I FATTI – Maria, 76anni, affetta da Alzheimer, viene trasportata in ospedale, con l’ausilio dell’ambulanza, dopo essere caduta accidentalmente dal letto nella giornata di lunedì. Giunta al pronto soccorso, le vengono diagnosticate diverse fratture, e quindi il ricovero al reparto di Chirurgia Generale del nosocomio normanno. Da quel momento inizia il calvario. I figli, preoccupati dello stato di salute dell’anziana madre (che per carenza di facoltà cognitive non è in grado di conoscere e, quindi, di informare i medici del reparto delle terapie a cui è sottoposta e non autosufficiente nell’alimentarsi e di provvedere ai bisogni fisiologici), non ricevono alcuna informazione sullo stato della paziente, visite, esami strumentali, terapie, condizioni fisiche.

Dopo circa due giorni, e la continua insistenza, i figli riescono a parlare col primario del reparto per avere info sulla degenza della madre chiedendo anche di poterla vedere. Una volta entrata in stanza, la figlia trova l’anziana in condizioni precarie: sporca, macchie di sangue sul pigliama, e diversi lividi sulle braccia dovuti all’applicazione di flebo. Questa mattina, senza indugio, constatando anche le condizioni morali e fisiche che possono essere di estremo pericolo per la vita della stessa, i figli chiedono di poter riportare la donna a casa. In pochi minuti, le porte di quel reparto si serrano, off-limits. Grazie anche all’intervento del parlamentare M5S Nicola Grimaldi, la donna viene dimessa e riportata a casa.

Intanto uno dei figli, l’avv. Raffaele Bencivenga, ha provveduto a presentare alla Procura di Napoli Nord – Aversa, l’azione penale nei confronti dei medici del reparto di Chirurgia Generale, del Direttore Sanitario e Direttore Generale ASL Caserta perché resisi responsabili di una condizione di assoluta non dignità del malato.