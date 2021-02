Lega Campania, annunciati nuovi coordinatori in provincia di Salerno e Napoli

Il segretario regionale della Lega Salvini Premier in Campania l’onorevole Valentino Grant annuncia le nuove nomine nel coordinamento regionale. La guida della provincia di Salerno viene affidata al consigliere regionale Attilio Pierro.

La provincia di Napoli viene invece divisa in due aree: Napoli Nord, affidata a Francesco Pinto, già sindaco di Pollena Trocchia e Napoli Sud, affidata a Tina Donnarumma, consigliera del Comune di Castellammare di Stabia. Si completa quindi il quadro di nomine nella provincia di Napoli con il capoluogo campano affidato al consigliere regionale Severino Nappi già nei mesi scorsi.

“Auguro buon lavoro ed un sincero in bocca al lupo ai neo coordinatori della Lega in provincia di Napoli e di Salerno. Sono certo che Tina Donnarumma, Francesco Pinto ed Attilio Pierro sapranno interpretare al meglio lo spirito della Lega a tutela dei nostri territori, delle nostre famiglie, delle nostre imprese e dei nostri militanti, che hanno reso possibile la crescita del partito in Campania in questi anni – lo dichiara il segretario regionale onorevole Valentino Grant -. Adesso si continuerà a lavorare pancia a terra con i tanti sindaci dei nostri comuni che guardano alla Lega come un punto di riferimento nel nuovo governo Draghi. Ringrazio il sindaco di San Giuseppe Vesuviano Vincenzo Catapano e il segretario dei giovani della Lega Campania Nicholas Esposito per il lavoro svolto nel loro precedente incarico, e gli anticipo l’in bocca al lupo per i nuovi incarichi, che andranno a ricoprire a breve nel coordinamento regionale. La Lega in Campania continua a crescere, forte e sana. Siamo pronti alle prossime sfide al fianco del segretario federale Matteo Salvini”.

(In foto da sx: NICHOLAS ESPOSITO, TINA DONNARUMMA, ATTILIO PIERRO, VALENTINO GRANT E FRANCESCO PINTO)