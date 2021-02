Droga nascosta in una stazione di servizio: arrestato 41enne

I carabinieri della Stazione di Vitulazio (CE), nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di M.R., cl. 1980, residente a Capua (CE) frazione Sant’Angelo in Formis.

I militari dell’Arma hanno sottoposto l’uomo ad un controllo presso un distributore di carburanti della zona e, a seguito di perquisizione, lo hanno trovato in possesso di gr. 90 circa di hashish, già suddivisa in stecche, in parte occultata sotto una macchina per caffe espresso installata presso quel distributore.

I militari dell’Arma hanno altresì rinvenuto, nella sua disponibilità, 4 coltelli intrisi di hashish, un bilancino di precisione e carta stagnola già sezionata per avvolgere lo stupefacente. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

M.R. è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.