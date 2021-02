Carinaro. Muore a 26 anni travolto da un tir, fissati i funerali di Dario

Si terranno domani a Carinaro, 23 febbraio 2021, i funerali del giovane Dario Cecoro vittima innocente di un fatale incidente (leggi qui). Il ritiro esequiale si svolgerà in due momenti visto le norme anti assembramenti per l’emergenza sanitaria in atto: alle 14.30 in chiesa solo per la famiglia la S. Messa verrà officiata dal parroco don Antonio Lucariello mentre alle 15.30 all’interno del cimitero vi sarà solo la liturgia della parola ed il commiato.