Covid ad Aversa, fascia più colpita 36-49 anni: domani riunione COC per le scuole

“La Regione Campania ha aggiornato i dati settimanali per comprendere l’andamento del contagio. Ad oggi in città ci sono 103 positivi. Il tasso di nuove positività su 7 giorni nella nostra città è del 5,87% a fronte della media regionale che è del 9,31%. Nell’ultima settimana i positivi ad Aversa sono stati 21 e la fascia di età più colpita è stata quella tra i 36 e 49 anni con 7 nuovi positivi”. Lo comunica il sindaco Golia.

“Veniamo al capitolo scuole, che seguiamo con grande attenzione e che preoccupa la gran parte dei cittadini, anche alla luce delle chiusure per sanificazione, positività accertate e quarantene fiduciarie disposte dall’Asl. Domani riuniremo il Coc per analizzare i dati complessivi, in rapporto cioè all’Intera platea scolastica. Nella settimana 15- 21 febbraio abbiamo avuto per quel che riguarda i residenti aversani: 0-5 anni 1 positivo (8 -14 febbraio 2 positivi); 6-10 anni 4 positivi (8 -14 febbraio 2 positivi); 11-13 anni 1 positivo (8 -14 febbraio 1 positivi); 14-18 anni 1 positivo (8 -14 febbraio 4 positivi). Domani, infine, mancherà l’acqua per lavori in una serie di strade cittadine per cui ho firmato un’ordinanza che sospende l’attività didattica in presenza nei turni pomeridiani dalle 14:30 (leggi qui).