Aversa. Interruzione erogazione acqua: chiuse le scuole cittadine

Vista la nota della Società ACQUACAMPANIA che comunica l’interruzione di erogazione acqua in data 23 febbraio 2021 dalle ore 14,30 nelle seguenti strade: via Guido Rossa, via Salvo d’Acquisto Mancone e traverse, via Orabona e traverse, via Roma, via Ovidio, piazza Crispi, via Costantinopoli, via De Chiara, zona Lemitone, Parco Argo e Parco Coppola per interventi urgenti alla rete idrica principale, il sindaco Golia ordina la chiusura delle scuole ubicate nelle strade sopra indicate per il giorno 23 febbraio 2021 dalle ore 14,30 di seguito riportate: I.C. “A. DE CURTIS” Scuola Secondaria 1° grado sede succursale – via Salvo d’Acquisto; I.C.S. “D.CIMAROSA” Scuola Secondaria 1° grado – Via Paolo Riverso; Scuola Primaria – via Giotto; Scuola dell’Infanzia – Via G. Rossa; Scuola Secondaria di 1° grado “G. PASCOLI” – Via Ovidio; Secondo circolo scuola d’infanzia “LINGUITI” – Via Ovidio.