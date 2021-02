Aversa. Zona arancione, Golia: “Frutto di comportamenti sbagliati”

“Oggi siamo di nuovo in zona arancione. Siamo tutti molto stanchi di vivere questi continui cambi di disposizioni, ma purtroppo non c’è alternativa. È pur vero che dobbiamo guardare con franchezza alla realtà delle cose, dopotutto le restrizioni altro non sono che conseguenze di comportamenti errati. Contro l’inciviltà di chi non rispetta le regole, non ci sono controlli, multe e pattuglie che tengano. Tutti abbiamo visto le scene di fiumi di persone da nord a sud”. Così il sindaco di Aversa, Alfonso Golia sul nuovo cambio di colore per la regione Campania.

“È evidente che multare i locali e presidiare le piazze non basta, non serve. Chiedo a chi di dovere, se a questo punto non sia il caso di lasciar lavorare i ristoratori i quali hanno già dimostrato di poter lavorare in sicurezza controllando ingressi e distanziamento. Non è una resa ma una proposta per fare un passo avanti in questa fase di convivenza con il virus, provando a tutelare uno dei settori più colpiti dalla pandemia, in attesa che la vaccinazione di massa raggiunga il proprio scopo. E a chi si sente in un tunnel senza uscita, dico: non è cosí! Ne usciremo più forti di prima. Abbiamo imboccato la strada che ci condurrà fuori da questo incubo, ma mai…Mai dobbiamo perdere la speranza. Cari concittadini, ricordiamoci di chi sta lottando contro il virus e di chi purtroppo non ce l’ha fatta. Comportiamoci responsabilmente.Comportiamoci da comunità. Insieme abbiamo affrontato la notte buia, insieme torneremo a rivedere la luce. Vi voglio bene e vi abbraccio tutti. Come sempre, io sarò qui ad aggiornarvi e a non farvi mai mancare il mio conforto. Uniti! Forza Aversa! Buona domenica a tutti!”.