Aversa. Manto stradale ‘sentiero di guerra’: convocati società energia elettrica, gas e tlc

Il Consigliere comunale del M5S Roberto Romano, nella qualità di delegato alla sicurezza stradale, su indicazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici dott Benedetto Zoccola, e in collaborazione con il Presidente della Commissione Lavori Pubblici dott. Pasquale Fiorenzano, ha convocato per martedì 23 febbraio alle ore 15,00 presso la stanza dell’assessorato, le società esercenti Servizi Pubblici di luce, gas e telecomunicazioni.

“Il manto stradale in città è ridotto ad un vero e proprio sentiero di guerra. Ciò è dovuto, in gran parte, ai lavori connessi a guasti sui rispettivi servizi, che in mancanza di verifica preventiva dello stato dei luoghi e del successivo ripristino, per ovvie deficienze di personale comunale, creano disagi ai cittadini e agli automobilisti – dice il consigliere Romano -. Il nostro obiettivo, in sinergia con il comando di Polizia Municipale, tende a risolvere definitivamente questa criticità. Non verranno più rilasciati “nulla osta” senza il completamento dell’istruttoria. Le autorizzazioni saranno rilasciate solo a chi rispetta le regole e ottempera le normative vigenti. Nella nota inviata alle Società invitate, abbiamo precisato che le autorizzazioni sono sospese nelle more delle risultanze del tavolo tecnico”.