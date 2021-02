Aversa. Standard via Ruffilli, Fiorenzano: “Tutti dovrebbero ‘tifare’ per il progetto ‘Sport nei parchi'”

Nella nostra città abbondano i difensori dello status quo, quelli che tifano per il fallimento dell’amministrazione, quelli che preferirebbero vederci alzare bandiera bianca a fronte dei mille problemi della città, la cui amministrazione, ho sempre detto, va ricostruita dalle fondamenta”. Così il consigliere comunale Pasquale Fiorenzano.

“Perché questa introduzione? Mi sono andato a cercare gli articoli sul degrado dello standard di via Ruffilli, alcuni risalgono addirittura al 2015. Chi ama questa città, dunque, dovrebbe tifare affinché il progetto ‘Sport nei parchi’ venga finanziato e l’area recuperata ad una finalità collettiva, perché, parliamoci chiaro, senza finanziamenti esterni si potrà fare ben poco per questa città. Soprattutto a causa dell’evasione radicata negli anni. Ma a loro sta a cuore solo il loro ego. Annunciano esposti, scrivono pretestuose e infondate lettere al prefetto, al quale porgo già le mie scuse per il tempo che dovrà dedicare alla missiva inviata da 3 consiglieri comunali. Vedremo come andrà a finire. Tornando allo standard di via Ruffilli è una zona G, Art. 56Zone G destinate ai servizi di interesse urbano e di quartiere. Le zone per i servizi di quartiere sono destinate alla realizzazione delle opere per l’istruzione di base e dell’obbligo (IB), delle attrezzature religiose esclusi iconventi (AR), dei centri civici ed attrezzature culturali e sociali (CC), dei servizisanitari ed assistenziali (H), del verde pubblico di quartiere (VP), delle attrezzaturesportive (AS), dei parcheggi pubblici (P), delle attrezzature dell’amministrazione edei servizi pubblici (AP) delle biblioteche (B), del mercato (M) e degli impiantitecnologici (IP). La dotazione complessiva di aree destinate a zone G nell’intero Comune, non puo’essere inferiore a 20 mq./abitante. Lo scrivo per i cittadini perché i contestatori seriali dovrebbero saperlo benissimo, di zone G dovrebbero essere esperti. Dato che qualcuno di loro era già in Consiglio quando il Prg è stato approvato. Viva Aversa”.