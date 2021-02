Aversa. Rapina BNL, encomi per la Polizia

Si è tenuto stamane, nell’aula consiliare del Comune di Aversa, la cerimonia di consegna degli encomi da parte dell’Amministrazione Comunale per il Primo Dirigente Dott. Vincenzo Gallozzi, coordinatore del Commissariato di Polizia di Aversa che ha indagato per la rapina alla BNL; al Capo della Squadra Mobile di Caserta ViceQuestore Dott. Davide Corazzini; al Sovrintendente Capo della Polfer Nicola Grimaldi e alla guardia giurata Pietro Antonio Ludovico, quest’ultimi due rimasti feriti in occasione della rapina.

Erano presenti il sindaco Dott. Alfonso Golia, il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Carmine Palmiero, il Dr. Antonio Borrelli – Questore di Caserta -, il Comandante della Polizia Locale Dott. Stefano Guarino, Don Carmine Schiavone e autorità civili, religiose e militari.

Intanto, nella giornata di ieri, il Tribunale di Napoli Nord ha condannato uno dei rapinatori fermati per la rapina all’istituto di credito (leggi qui).