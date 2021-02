Tentata rapina e scippo: arrestato 47enne di Aversa

La Polizia di Stato di Caserta, all’esito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona di anni 47, residente in Aversa, per tentata rapina e tentato scippo.

Le indagini, svolte da personale del Commissariato P.S. di Aversa – Squadra P.G. Sezione Investigativa guidato dal Primo Dirigente Dott. Vincenzo Gallozzi, con l’ausilio di attività tecniche – individuazione di persona e acquisizione di immagini di videosorveglianza – hanno consentito di raccogliere gravi indizi a carico dell’indagato, il quale ha poi beneficiato degli arresti domiciliari in quanto si trovava presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio per le sue precarie condizioni di salute, non compatibili con il regime carcerario.