Sport, Sbrollini: “Parlamento calendarizzi mia pdl su assunzioni laureati scienze motorie nelle scuole primarie”

“La visione lungimirante del Presidente del Consiglio Draghi sullo Sport deve assolutamente far sì che non si perda altro tempo per ottenere il riconoscimento e la promozione della funzione educativa e culturale dello sport e dell’attività motoria, con soluzioni rapide e concrete che permettano a tutto il settore messo in ginocchio dall’emergenza pandemica di guardare al futuro con più ottimismo”. Lo afferma Daniela Sbrollini, senatrice e responsabile del cantiere sport e cultura di Italia Viva.

“Al Senato giace una mia proposta di legge, già unificata a quelle di altri gruppi, che introduce nell’ordinamento scolastico la figura professionale del docente di educazione fisica e sportiva nella scuola primaria con l’obiettivo di supportare l’insegnante di classe al fine di promuovere l’attività motoria e sportiva, esaltando il valore educativo dello sport. L’approvazione di questa proposta sosterrebbe un’equilibrata crescita umana, culturale, sociale dei giovani e degli adulti per tutto l’arco della loro vita e contribuirebbe ad un sano sviluppo psico-fisico dei giovani e come promozione di stili di vita attivi. Sabato prossimo, in scenderanno nelle piazze di tutta Italia, 80 mila professionisti delle attività motorie di CISM E CAPDI & LSM, che stanchi di essere considerati fanalino di coda dalle istituzioni chiederanno di essere salvaguardati non solo con ristori e soluzioni a salvaguardia dei tantissimi posti di lavoro in questo settore ma soprattutto con il riconoscimento dei professionisti Laureati in Scienze Motorie e Diplomati Isef, anche in ambito sanitario, ed inserimento del Docente di Educazione Fisica di ruolo alla scuola primari. Mi auguro che il Parlamento calendarizzi al più presto la mia proposta di legge. L’ampia maggioranza di oggi, condivide l’importanza di questo tema e gli enormi benefici che comporterebbe al livello sociale ed economico”.