Sport, Barbaro: “Dopo le nostre proteste, Draghi parla”

«Il Premier Draghi, nel suo discorso di insediamento, aveva completamente dimenticato di parlare di sport. Una grave negligenza. Siamo stati tra i primi a suggerirgli, a mezzo stampa, una diversa condotta e attenzione nei confronti di un comparto fondamentale per il nostro Paese. Critica raccolta visto che, nel successivo discorso, lo sport è ricomparso», queste le parole del Senatore di Fratelli d’Italia, Claudio Barbaro anche Presidente di ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane.

«Da parte nostra continueremo a svolgere il lavoro oscuro di suggerimento, di denuncia, di raccolta dati da far arrivare sui tavoli di Palazzo. Non smetteremo di vigilare in favore di un settore che, mai come in questo periodo, ha bisogno di sostegno e non può essere lasciato indietro».