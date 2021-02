Parete. Sospese le lezioni alla ‘Basile – Don Milani’

“Oggi ho sentito il Dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Basile- Don Milani” per valutare l’opportunità di predisporre ulteriori misure di contenimento dei contagi da Covid 19. Considerato che parte del personale amministrativo e docente dell’istituto è in attesa dell’esito dei tamponi molecolari cui è stato sottoposto sicché lo svolgimento in presenza delle lezioni risulta particolarmente complesso a causa delle assenze dovute a malattia, ho ritenuto necessario provvedere alla sospensione delle attività didattiche in presenza della Scuola Secondaria di Primo Grado “Basile Don Milani” fino al 26 febbraio 2021 al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche in presenza nonché la sanificazione dei locali scolastici. Nonostante il basso numero di contagiati sul territorio comunale (solo 4 casi al momento) raccomando a tutti massima precauzione e rispetto delle regole. Ci ritroviamo di nuovo in zona arancione e preoccupano le nuove varianti del covid-19″. Lo annuncia il sindaco Gino Pellegrino.