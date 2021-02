Sparò colpi di pistola in via Colonne di Giugliano contro un 21enne: arrestato

Ieri pomeriggio, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, gli agenti del Commissariato di P.S. Giugliano-Villaricca hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di R.M., ventisettenne napoletano, pregiudicato, per tentato omicidio e detenzione e porto illegale di arma da fuoco.

Le complesse indagini, coordinate dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Napoli Nord ed attuate nel corso di un breve arco temporale nonostante il muro di omertà riscontrato, volte alla ricerca delle fonti di prova mediante perquisizioni, assunzione di testimonianze, acquisizione di immagini di videosorveglianza e di intercettazione delle conversazioni tra presenti, hanno permesso di raccogliere un grave quadro indiziario nei confronti dell’indagato, da cui emerge che il 28.10.2020 in via Colonne di Giugliano aveva esploso diversi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di un ventunenne melitese viaggiante a bordo di un’autovettura Fiat Panda che veniva raggiunta da proiettili in più punti della carrozzeria.

In data 09.11.2020, al fine di identificare l’autore dell’agguato, all’esito di mirati servizi svolti nei pressi di Piazza San Nicola di Giugliano, R.M. è stato individuato ed arrestato in flagranza di reato per detenzione e porto illegale di arma da fuoco.

L’acquisizione dei numerosi riscontri probatori analizzati dagli inquirenti, ha consentito l’emissione del provvedimento coercitivo della libertà personale eseguito ieri, ad esito del quale l’indagato è stato associato presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.