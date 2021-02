Sindrome di Asperger, orientamenti per gli insegnanti: la guida della dott.ssa Apollonia Reale

I bambini diagnosticati con sindrome di Asperger (AS) rappresentano una sfida speciale nell’ambiente educativo. Tipicamente visti come eccentrici e particolari dai compagni di classe, le loro abilità sociali inette li rendono spesso vittime come capri espiatori. La goffaggine ed un interesse ossessivo in soggetti oscuri si sommano alla loro “presentazione bizzarra.” I bambini con AS difettano nella comprensione delle relazioni umane e delle regole di convenzione sociale; sono ingenui e mancano evidentemente di senso comune. A causa della loro inflessibilità e dell’inabilità ad affrontare i cambiamenti, questi individui sono facilmente stressati ed emotivamente vulnerabili. Allo stesso tempo, i bambini con AS (la maggioranza dei quali sono maschi) hanno spesso un’intelligenza nella media o sopra la media ed hanno capacità di memoria superiori. Il perseguimento dei loro singoli interessi può condurre più tardi a grandi conseguimenti nella vita.

La sindrome di Asperger è considerata un disturbo nella parte più alta dello spettro autistico. Confrontando individui all’interno di questo spettro si può notare che il bambino con autismo a basso funzionamento “vive in un mondo suo proprio, “mentre il bambino con autismo ad alto funzionamento “vive nel nostro mondo ma nel proprio modo”.

Naturalmente, non tutti i bambini con AS sono simili. Dal momento che ogni bambino con AS ha la propria personalità unica, “tipica”. Così i sintomi si manifestano in modo specifico per ciascun individuo. Di conseguenza, non esiste una ricetta esatta per l’approccio in classe che possa essere fornita per ogni ragazzo con AS, come nessuno metodo istruttivo va bene per le necessità di tutti i bambini non afflitti da AS.

Descriviamo sette importanti caratteristiche della sindrome di Asperger, seguite da suggerimenti e strategie di classe per indirizzare questi sintomi.

Insistenza nella monotonia

I bambini con AS sono facilmente sopraffatti dal minimo cambiamento, sono estremamente sensibili a fattori di stress ambientale, e qualche volta prendono parte in rituali. Sono ansiosi e tendono a preoccuparsi ossessivamente quando non sanno cosa per aspettarsi; lo stress, la fatica e il sovraccarico sensorio alterano facilmente il loro equilibrio.