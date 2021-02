(VIDEO) Napoli. Nuova variante covid, Normanno: “Preoccupazione perché potrebbe resistere ai vaccini”

“Abbiamo lavorato a un protocollo che ci consentisse di individuare casi sospetti di varianti al virus e così abbiamo riconosciuto una variante mai descritta prima in Italia in un viaggiatore, che era stato in Africa ed era risultato positivo al tampone. Questa variante – prosegue Normanno – ha una serie di mutazioni che destano preoccupazione perché potrebbero comportare una resistenza agli anticorpi e ai vaccini”. Nicola Normanno, il ricercatore dell’Istituto Pascale di Napoli a capo della squadra che ha scoperto la nuova variante del virus, ha spiegato questa mattina in esclusiva a Rainews24, intervistato da Stefano Corradino, come si è arrivati all’importante scoperta scientifica.