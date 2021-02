Portico di Caserta. Terra dei Fuochi, Polizia Locale sequestro terreno adibito a discarica

Continuano in maniera incessante i controlli sul territorio da parte della Polizia Locale di Portico di Caserta diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli.

Avviate numerose attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate a reprimere e contrastare vari fenomeni tra cui il controllo del fenomeno della Terra dei Fuochi ed il fenomeno del cosidetto “Mattone Selvaggio”.

Gli uomini della Polizia Locale diretti personalmente dal Comandante Piricelli nell’effettuare un controllo del territorio nella zona industriale hanno rilevato che un lotto di terreno di circa mq 6200 era stato adibito a discarica di terreno e materiali di risulta vari. Dai controlli effettuati il titolare dell’appezzamento di terreno è risultato non essere in possesso di nessun titolo autorizzativo in materia edilizia e di essere sprovvisto di qualsiasi titolo occorrente in materia ambientale sia dei formulari, che delle autorizzazioni all’albo dei gestori ambientali.

Per le violazioni contestate e per quanto posto in essere in dispregio alle normative vigenti in materia edilizia DPR 380/2001 ed ambientali Dlgs 152/2006 è stata posta sotto sequestro di Polizia Giudiziaria l’area e denunciato all’Autorità Giudiziaria il proprietario del terreno. Il monitoraggio del territorio finalizzato a prevenire e reprimere gli abusi continua anche in altri settori.