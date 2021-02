(VIDEO) Capi contraffatti, maxisequestro GdF a Carnevale

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di due distinti interventi, ha scoperto nel quartiere Scampia del capoluogo una fabbrica abusiva e sottoposto a sequestro nel complesso 114.000 articoli contraffatti, tra cui capi di abbigliamento e accessori di Carnevale.

In particolare, nel corso di un primo intervento, i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego, seguendo alcune voluminose consegne portate a termine da insospettabili “fattorini”, in realtà tutti collegati allo stesso gruppo, hanno effettuato un primo sequestro, cui è seguita la perquisizione di un appartamento, che ha permesso di accertare che all’interno era stata allestita una vera e propria “fabbrica del falso” attrezzata con macchinari per la produzione di merce contraffatta e materiale utile all’assemblaggio e confezionamento.

Sequestrati oltre 600 capi di abbigliamento già confezionati e pronti ad essere immessi sul mercato, tra maglie, giubbini e pantaloni dei marchi contraffatti “Adidas”, “Chanel”, “Nike”, “Gucci” “Pyrex”, scarpe e borse delle griffes “Alexander Mc Queen”, “Saucony” e “Timberland” ed oltre 28.000 tra etichette, cerniere, scatole per scarpe e buste.

Denunciata la titolare, una 31enne di Napoli, per contraffazione e ricettazione.

Nel corso di un secondo intervento, i finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore hanno individuato un’attività commerciale a Cardito (Napoli), all’interno della quale erano esposti e messi in vendita articoli carnevaleschi e per la cura della persona non sicuri.

Tutti i prodotti, oltre 85.000 tra maschere di carnevale, accessori e monili di bijoutteria, sono infatti risultati privi del marchio CE, del foglio illustrativo in lingua italiana, del nome e del marchio del fabbricante o del responsabile dell’immissione sul mercato, elementi necessari per tracciare la provenienza del prodotto e tutelare la salute dei consumatori, in particolare dei più piccoli.

Al termine, gli articoli sono stati sottoposti a sequestro e il responsabile, un 50enne di origine cinese, è stato segnalato alla Camera di Commercio per violazioni al Codice del Consumo.

L’operazione rientra nell’ambito della costante azione di contrasto della contraffazione da parte delle Fiamme Gialle partenopee a difesa del Made in Italy e della sicurezza dei prodotti, nonché a tutela degli imprenditori onesti e dei consumatori.