Casaluce. Si sente male sull’A1: muore nell’area di servizio

Tragedia stamane nell’area di servizio di Teano. L’uomo, originario di Casaluce, è deceduto dopo essere stato colto da malore nel piazzale dell’autogrill di Teano, lungo l’Autostrada A1.

Negli ultimi giorni, l’uomo aveva fatto ritorno a Casaluce, nella sua città d’origine, per salutare alcuni parenti ed amici. Il settantenne, stava viaggiando verso il nord Italia, assieme al figlio: da anni viveva a Palazzolo sull’Oglio, nel Bresciano. L’uomo, prima di rimettersi al volante, ha avvertito un forte malore. Immediatamente il figlio ha avvertito i soccorsi. Sul posto sono poi giunti gli operatori del 118 constatandone il decesso. Stando alle primissime indiscrezioni, il decesso è avvenuto per cause naturali.

Il feretro, che è stata trasporto nella Casa Funeraria ItalFuneral in via Savoia ad Aversa dove è stata allestita la camera ardente, successivamente il 17 febbraio partirà presso la Casa del Commianto ‘Le Calle’ in Palazzolo sull’Oglio (BS).