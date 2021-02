(VIDEO) Boxe. D’Ortenzi vince l’IBO Int. Cruiser

La grande sfida per il titolo Int. IBO Cruiser tra il gia’ campione italiano dei pesi massimi e campione internazionale IBF Luca “The Gentleman” D’Ortenzi (15-1-0) e Matteo Rondena ( 9-6-0) ha regalato spettacolo pugilistico. Un bellissimo match che ha visto vincere D’Ortenzi contro un mai domo Matteo Rondena. Il boxer romano si è imposto con verdetto unanime: 99-91; 96-94; 96-94. Tre i match di sottoclou di questo evento, organizzato dalla BBT Boxing Team.

Nel welter Pietro” The Butcher” Rossetti (9-1-0), in vista di un possibile match per il titolo italiano dei welter, è salito sul ring contro il nicaragunese Lester Cantillano (4-39-0). Rossetti ha dominato l’incontro, imponendosi ai punti.



Per i pesi massimi il neo pro Alfonso Damiani (1v) ha sconfitto per KOT al 2 round Ivan Bria (0-2-0), mentre nei massimi leggeri Eric Sidjou 1v) ha affrontato e battuto (KOT 3 ROUND) Ignazio di Bella (1-14-0).



Grande ritorno su Gazzetta.it che ha trasmesso in live streaming il Titolo Int. IBO, primo evento della partnership 2021 che va a consolidare il rapporto di collaborazione con la prestigiosa testata. L’intera riunione pugilistica è stata trasmessa in diretta sul canale YouTube della Federazione Pugilistica Italiana ed il match D’Ortenzi vs Rondena verrà riproposto in differita lunedì 15 febbraio (ore 23.00) su Canale 21 ( anale 10 del digitale terrestre).