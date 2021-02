(FOTO) Incendio in un parco condominiale: 8 auto in fiamme nel Casertano

Questa notte verso le ore 4:00 tre squadre di vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente una proveniente dalla sede centrale del Comando e due provenienti dai distaccamenti di Aversa e di Teano, unitamente a due autobotti ed il carro autoprotettori, sono intervenute in via Sant’Agata nel comune di Capua allertati dai cittadini residenti per un incendio di varie auto parcheggiate all’interno del parco.





Una volta giunti sul posto i vigili del fuoco si sono immediatamente messi all’opera spegnendo l’incendio che ha interessato circa 8 autovetture e impedendo che lo stesso si propagasse alle altre automobili parcheggiate vicino ma soprattutto che si propagasse negli appartamenti posti sopra al parcheggio. Successivamente tutta la zona è stata messa in sicurezza dopo un accurato controllo di tutte le strutture interessate. Sono in corso le indagini per stabilire la causa dell’incendio.