Fuori ‘Ancora ti sento’, Vincenzo Di Puoti in arte Evin celebra l’amore con la musica

Quando se non nel giorno di San Valentino? E, infatti, Vincenzo di Puoti in arte Evin ha deciso di celebrare l’amore pubblicando “Ancora ti sento” proprio in questa giornata. Un brano, sempre in collaborazione con “Piccolo & Di Salvo”, che parla dell’amore in tutte le sue forme. Inoltre, al suo interno è presente anche un monologo, scritto ed interpretato da Antonio Turco, allievo-attore della “Scuola Teatro Stabile” di Napoli.

Intanto Evin, che è già a lavoro per altri progetti, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di questo nuovo tassello e tirarlo fuori nel giorno di San Valentino credo sia stata la scelta più azzeccata che potessimo fare”.

Il brano sarà distribuito in tutti gli store digitali più famosi ed in varie radio. Di seguito alcuni link per ascoltarlo:

Link iTunes: https://music.apple.com/us/album/ancora-ti-sento-feat-evin-single/1552374401

Link Spotify: https://open.spotify.com/album/5kZCL09rIJCjJcIAA4OnPB